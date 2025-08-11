Землетрус у Туреччині: одна людина загинула, зруйновані і пошкоджені десятки будинків

Міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Туреччини Мурат Курум оголосив, що після землетрусу магнітудою 6,1, що стався в районі Синдирги в Баликесірі, було виявлено кілька десятків пошкоджених або зруйнованих будівель, одна людина загинула.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Anadolu.

Міністр повідомив, що його відомство розпочало роботу з оцінки збитків після землетрусу.

"На основі отриманих на даний момент повідомлень наші команди виявили одну зруйновану, 13 сильно пошкоджених і 61 злегка пошкоджену споруду. Ми завершимо нашу роботу якнайшвидше і зробимо все необхідне для нашого міста і нашої країни. Як і під час попередніх стихійних лих, ми будемо разом з нашими громадянами і тут", – зазначив Курум..

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая у своїй заяві для представників преси перед районним управлінням поліції Синдирги заявив, що всі установи та організації швидко прибули до Синдирги одразу після землетрусу.

Єрлікая заявив, що команди жандармерії, поліції та рятувальники швидко проводять обшуки в районному центрі та всіх постраждалих районах і населених пунктах одразу після кожного землетрусу.

"Ми також слухали повідомлення від наших громадян за номером 112. На жаль, одна з наших будівель у центрі Синдирги обвалилася. Четверо наших громадян були врятовані нашими пошуково-рятувальними командами, але, на жаль, 81-річний чоловік загинув одразу після порятунку, незважаючи на всі зусилля", – сказав він.

Після землетрусу магнітудою 6,1, що стався в Синдирги 10 серпня, в регіоні було зафіксовано 237 підземних поштовхів, 10 з яких мали магнітуду понад 4,0.

14 липня неподалік південно-східного узбережжя Іберійського півострова стався землетрус магнітудою 5,4, що був відчутний на суходолі і налякав мешканців кількох іспанських провінцій.

30 червня поблизу італійського Неаполя стався землетрус магнітудою 4,6, його називають найсильнішим для місцевості за останні 40 років.