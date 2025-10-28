У Туреччині стався сильний землетрус, є руйнування

Сильний землетрус сколихнув західну частину Туреччини пізно увечері у понеділок, внаслідок чого обвалилися щонайменше три будівлі, які були пошкоджені в результаті попереднього землетрусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За даними Агентства з управління надзвичайними ситуаціями та катастрофами (AFAD), епіцентр землетрусу магнітудою 6,1 знаходився в місті Сіндіргі в провінції Балікесір.

Землетрус стався о 22:48 за місцевим часом на глибині 5,99 кілометра.

Землетрус, за яким послідувало кілька афтершоків, відчувався в Стамбулі та сусідніх провінціях Бурса, Маніса та Ізмір.

За словами міністра внутрішніх справ Алі Єрлікая, в Сіндіргі обвалилися щонайменше три незайняті будівлі та двоповерховий магазин. Ці споруди вже були пошкоджені під час попереднього землетрусу.

Губернатор Балікесіра Ісмаїла Устаоглу розповів, що загалом 22 людини отримали травми. Інформації про загиблих немає.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що багато людей вирішили лишитись на вулиці, боячись повернутися до своїх будинків. Мечеті, школи та спортивні зали були готові прихистити людей, які не бажали повертатися додому.

У серпні Сіндиргі також постраждав від землетрусу магнітудою 6,1, в результаті якого одна людина загинула і десятки інших отримали травми. Відтоді регіон піддавався невеликим підземним поштовхам.

14 липня неподалік південно-східного узбережжя Іберійського півострова стався землетрус магнітудою 5,4, що був відчутний на суходолі і налякав мешканців кількох іспанських провінцій.

30 червня поблизу італійського Неаполя стався землетрус магнітудою 4,6, його називають найсильнішим для місцевості за останні 40 років.