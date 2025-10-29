В Турции обрушился дом, есть погибшие

Утром 29 октября в турецком городе Гебзе неподалеку от Стамбула обвалился семиэтажный жилой дом, под завалами которого оказалась семья из пяти человек.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Как отмечается, под завалами оказались 43-летний мужчина, 37-летняя женщина и их трое детей. Заместитель министра внутренних дел Мехмет Актас сообщил журналистам, что 18-летнюю Дилару Билир удалось спасти.

Спасатели нашли тела ее младшей сестры и брата, которым было 14 и 12 лет.

Фото: AP

Сейчас спасатели все еще ищут родителей, на место происшествия было направлено 627 спасателей.

Мэр Гебзе Зиннур Бююкгьоз, общаясь с местными СМИ, предположил, что обвал дома может быть связан со строительством метро поблизости.

Отметим, поздно вечером 27 октября сильное землетрясение всколыхнуло западную часть Турции, в результате чего обвалились по меньшей мере три здания, которые были повреждены в результате предыдущего землетрясения.

В августе Турция также пострадала от землетрясения магнитудой 6,1, в результате которого один человек погиб и десятки других получили травмы.