Як Україна може обміняти членство в НАТО на гарантії від наступних нападів РФ

Під час нещодавньої зустрічі в Білому домі президент Володимир Зеленський знову зазначив, що для завершення російсько-української війни дуже важливими є "двосторонні безпекові гарантії", надані Україні з боку США.

В інтерв’ю NBC News наступного дня Зеленського запитали, чи просить він від США такі гарантії, як Дональд Трамп нещодавно надав Катару. Президент уникнув конкретики у відповіді.

Про те, як "катарська модель" може бути корисною для безпеки України і за яких умов, читайте в статті адвоката в Україні та штаті Нью-Йорк, аспіранта Гарвардської школи права Михайла Солдатенка Катарський шлях для України: чи замінять "статтю 5 НАТО" гарантії безпеки від Трампа. Далі – стислий її виклад.

Положення указу Трампа щодо гарантій Катару мають подібності зі статтею 5 Договору НАТО, і з двосторонніми угодами про взаємний захист із Південною Кореєю, Японією та Філіппінами (наприклад, щодо можливого застосування американських збройних сил). Але існують також певні відмінності.

Указ Трампа затверджує політику США щодо "гарантування безпеки та територіальної цілісності держави Катар від зовнішнього нападу". Інші безпекові договори США, включно з Північноатлантичним договором, не містять терміну "гарантії", хоча експрезидент Байден публічно використовував цей термін у заявах у контексті НАТО.

Важливо також зазначити, що указ передбачає односторонні зобов’язання США без схожих взаємних зобов’язань Катару.

Водночас є питання щодо того, чи є безпекові гарантії для Катару юридично обов’язковими для США відповідно до міжнародного права.

В будь-якому разі, чіткі формулювання указу Трампа ставлять на карту міжнародну довіру до США та до Трампа особисто.

Риторика президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та його представника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа після саміту на Алясці свідчать, США можуть розглянути схоже зобов’язання для України, якщо це допоможе Трампу виконати свою обіцянку щодо завершення війни. Утім, це буде можливе лише у разі згоди Росії на такі гарантії (а також на припинення бойових дій, щоб гарантії діяли лише у разі нового нападу на Україну).

Наразі це видається можливим лише у поєднанні з домовленістю про озброєний нейтралітет / позаблоковість України. Про цю концепцію вже йшлося у статті автора на "ЄвроПравді": "Враховуючи тривалий та сильний військовий та економічний тиск, Росія може усвідомити, що краще отримати стратегічні переваги від озброєного нейтралітету України, ніж воювати ще багато років і ризикувати отримати набагато менше".

Не виключено, що останні заяви спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва про відкритість РФ до обговорення гарантій безпеки для України є ознакою готовності до руху в цьому напрямку.

Якщо США візьмуть на себе чітке зобов'язання, яке, серед іншого, передбачатиме потенційне застосування сили – вони ставлять на карту свою репутацію та довіру до зобов'язань США перед іншими союзниками.

За цих умов підтримка довіри до зобов’язань перед Україною стає частиною національного інтересу США.

Крім того, оскільки Україна не може собі дозволити покладатися тільки на сторонні гарантії, другим необхідним елементом стримування мають бути сильні оборонні та стримувальні можливості України, серед іншого, із західною безпековою допомогою в мирний час, які дадуть Україні можливість захистити себе у разі майбутнього нападу.

Гарантія озброєного нейтралітету або позаблоковості України – це інструмент, який адміністрація Трампа може використати для сприяння мирному врегулюванню.

Однак для досягнення прогресу в перемовинах найближчим часом, серед іншого, Росії потрібно буде відкликати свої вимоги щодо виведення українських військ з Донбасу та змиритися з сильними оборонними спроможностями України.

Водночас Україні слід розглянути можливість свого потенційного озброєного нейтралітету або позаблоковості за умови прийнятних гарантій безпеки та відкликання Росією своїх необґрунтованих територіальних вимог. Зрештою, членство в НАТО задумувалося як засіб забезпечення незалежної та безпечної України, а не як самоціль.

Докладніше – в матеріалі Михайла Солдатенка Катарський шлях для України: чи замінять "статтю 5 НАТО" гарантії безпеки від Трампа.