Как Украина может обменять членство в НАТО на гарантии от последующих нападений РФ

Во время недавней встречи в Белом доме президент Владимир Зеленский вновь отметил, что для завершения российско-украинской войны очень важны "двусторонние гарантии безопасности", предоставленные Украине со стороны США.

В интервью NBC News на следующий день Зеленского спросили, просит ли он от США такие гарантии, как Дональд Трамп недавно предоставил Катару. Президент избежал конкретики в ответе.

О том, как "катарская модель" может быть полезна для безопасности Украины и при каких условиях, читайте в статье адвоката в Украине и штате Нью-Йорк, аспиранта Гарвардской школы права Михаила Солдатенко Катарский путь для Украины: заменят ли "статью 5 НАТО" гарантии безопасности от Трампа. Далее – краткое изложение статьи.

Положения указа Трампа о гарантиях Катару имеют сходства со статьей 5 Договора НАТО и с двусторонними соглашениями о взаимной защите с Южной Кореей, Японией и Филиппинами (например, в отношении возможного применения американских вооруженных сил). Но есть и определенные различия.

Указ Трампа утверждает политику США по "гарантированию безопасности и территориальной целостности государства Катар от внешнего нападения". Другие договоры США по безопасности, включая Североатлантический договор, не содержат термина "гарантии", хотя экс-президент Байден публично использовал этот термин в заявлениях в контексте НАТО.

Важно также отметить, что указ предусматривает односторонние обязательства США без аналогичных взаимных обязательств Катара.

В то же время возникает вопрос, являются ли гарантии безопасности для Катара юридически обязательными для США в соответствии с международным правом.

В любом случае, четкие формулировки указа Трампа ставят на карту международное доверие к США и к Трампу лично.

Риторика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его представителя по вопросам Ближнего Востока Стива Виткоффа после саммита на Аляске свидетельствуют, что США могут рассмотреть аналогичное обязательство для Украины, если это поможет Трампу выполнить свое обещание о завершении войны. Впрочем, это будет возможно только в случае согласия России на такие гарантии (а также на прекращение боевых действий, чтобы гарантии действовали только в случае нового нападения на Украину).

Сейчас это представляется возможным только в сочетании с договоренностью об вооруженном нейтралитете / внеблоковости Украины. Об этой концепции уже шла речь в статье автора на "ЕвроПравде": "Учитывая длительное и сильное военное и экономическое давление, Россия может осознать, что лучше получить стратегические преимущества от вооруженного нейтралитета Украины, чем воевать еще много лет и рисковать получить гораздо меньше".

Не исключено, что последние заявления спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева об открытости РФ к обсуждению гарантий безопасности для Украины являются признаком готовности к движению в этом направлении.

Если США возьмут на себя четкое обязательство, которое, среди прочего, будет предусматривать потенциальное применение силы, они поставят на карту свою репутацию и доверие к обязательствам США перед другими союзниками.

В этих условиях поддержание доверия к обязательствам перед Украиной становится частью национального интереса США.

Кроме того, поскольку Украина не может себе позволить полагаться только на сторонние гарантии, вторым необходимым элементом сдерживания должны быть сильные оборонные и сдерживающие возможности Украины, среди прочего, с западной помощью в области безопасности в мирное время, которые дадут Украине возможность защитить себя в случае будущего нападения.

Гарантия вооруженного нейтралитета или внеблоковости Украины – это инструмент, который администрация Трампа может использовать для содействия мирному урегулированию.

Однако для достижения прогресса в переговорах в ближайшее время, среди прочего, РФ нужно будет отозвать свои требования о выводе украинских войск из Донбасса и смириться с сильными оборонными возможностями Украины.

В то же время Украине следует рассмотреть возможность своего потенциального вооруженного нейтралитета или внеблочности при условии приемлемых гарантий безопасности и отзыва Россией своих необоснованных территориальных требований. В конце концов, членство в НАТО задумывалось как средство обеспечения независимой и безопасной Украины, а не как самоцель.

