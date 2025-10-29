Премʼєра Швеції критикують через вечірку доньки у його резиденції

Донька шведського премʼєр-міністра Ульфа Крістерссона влаштувала приватну вечірку на території Харпсунда – заміської резиденції глави уряду Швеції, що викликало критику опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Шведський таблоїд Aftonbladet у середу повідомив, що у 2023 році донька премʼєра влаштувала вечірку для членів студентської асоціації саме на території Харпсунда.

Таблоїд знайшов фотографії, які виклали учасники зустрічі, а також поспілкувався з одним зі свідків – він підтвердив, що йдеться саме про резиденцію премʼєра Швеції.

Під час вечірки студенти катались на човні в озері неподалік, а також пили вино на веранді.

Як вказує Aftonbladet, статус Харпсунда регулюється на законодавчому рівні, й за відсутності премʼєр-міністра в резиденції її мають використовувати інші органи виконавчої влади чи парламент.

Депутат від опозиційної Соціал-демократичної партії Швеції Андерс Ігман назвав проведення вечірки в Харпсунді "вкрай недоречним" і таким, що суперечить принципам його використання.

Тим часом речниця премʼєра Швеції Ганна Стремберг сказала, що з юридичного погляду донька Крістерссона не вчинила жодних порушень, і натомість розкритикувала Aftonbladet за втручання у приватне життя дівчини.

Перша леді Швеції Біргітта Ед також публічно висловилась у звʼязку з ситуацією, сказавши, що журналісти Aftonbladet "ставили настирливі питання, намагалися дістати захищені особисті дані і натякали, що молоді люди зробили щось погане".

У 2023 році прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон опинився втягнутий у політичний скандал після того, як з'ясувалося, що він найняв помічника, який нелегально ловив вугра і ввів в оману поліцію щодо цього.

Нещодавно Крістерссон зазнав критики після того, як зізнався, що регулярно використовує інструменти штучного інтелекту в роботі на посаді глави уряду.