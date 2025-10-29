Премьера Швеции критикуют из-за вечеринки дочери в его резиденции

Дочь шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона устроила частную вечеринку на территории Харпсунда – загородной резиденции главы правительства Швеции, что вызвало критику оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Шведский таблоид Aftonbladet в среду сообщил, что в 2023 году дочь премьера устроила вечеринку для членов студенческой ассоциации именно на территории Харпсунда.

Таблоид нашел фотографии, которые выложили участники встречи, а также пообщался с одним из свидетелей – он подтвердил, что речь идет именно о резиденции премьера Швеции.

Во время вечеринки студенты катались на лодке в озере неподалеку, а также пили вино на веранде.

Как указывает Aftonbladet, статус Харпсунда регулируется на законодательном уровне, и в отсутствие премьер-министра в резиденции ее должны использовать другие органы исполнительной власти или парламент.

Депутат от оппозиционной Социал-демократической партии Швеции Андерс Игман назвал проведение вечеринки в Харпсунде "крайне неуместным" и противоречащим принципам его использования.

Между тем пресс-секретарь премьера Швеции Анна Стремберг сказала, что с юридической точки зрения дочь Кристерссона не совершила никаких нарушений, и вместо этого раскритиковала Aftonbladet за вмешательство в частную жизнь девушки.

Первая леди Швеции Биргитта Эд также публично высказалась в связи с ситуацией, сказав, что журналисты Aftonbladet "задавали назойливые вопросы, пытались получить защищенные личные данные и намекали, что молодые люди сделали что-то плохое".

В 2023 году премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон оказался вовлечен в политический скандал после того, как выяснилось, что он нанял помощника, который нелегально ловил угрей и ввел в заблуждение полицию по этому поводу.

Недавно Кристерссон подвергся критике после того, как признался, что регулярно использует инструменты искусственного интеллекта в работе на посту главы правительства.