Макрон закликав посилити регулювання соцмереж у Європі

Президент Франції Емманюель Макрон у середу закликав до посилення регулювання в Європі у зв'язку з іноземним втручанням через соціальні мережі та їхнім зловживанням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Під час виступу на Паризькому форумі миру Макрон назвав соцмережі "платформами, створеними для продажу індивідуалізованої реклами".

"Але головне, що вони керуються процесом створення максимального ажіотажу, який забезпечить максимальний трафік для максимізації їхніх рекламних сторінок, і тому весь порядок цінностей, на якому ґрунтувалися наші демократії, ставлення до аргументації, правди, повністю зруйновано", – вважає він.

На його думку, європейські держави "повинні повернути контроль над нашим демократичним та інформаційним життям шляхом регулювання".

Французький президент як приклад навів практику купівлі Росією акаунтів у соцмережах, що має на меті "дестабілізувати європейські демократії".

Окремо Макрон сказав, що Франція прагне просувати "набагато потужнішу програму захисту та регулювання в Європі", яка водночас буде сумісна з інноваціями та "вільною інфраструктурою".

В останні місяці деякі країни Євросоюзу публічно заявили про прагнення обмежити доступ дітей до соцмереж. Лідером у цьому процесі є Франція, чий президент Емманюель Макрон заявив про бажання заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн особисто підтримує обмеження соцмереж для дітей і доручила групі експертів до кінця року подати звіт про заходи, які можна вжити на рівні ЄС.