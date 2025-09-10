Голова Єврокомісії підтримує вікові обмеження для користування соцмережами

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу висловилася за запровадження вікових обмежень на користування соціальними мережами в Європейському Союзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У промові перед Європейським парламентом у Страсбурзі фон дер Ляєн заявила, що до кінця 2025 року доручить групі експертів підготувати рекомендації щодо вікових обмежень для користування соцмережами.

Вона порівняла можливі правила для соціальних мереж з правилами для тютюну та алкоголю.

"Як і в мої часи, ми, як суспільство, вчили наших дітей, що вони не можуть курити, пити або дивитися контент для дорослих до певного віку, я вважаю, що настав час розглянути можливість зробити те саме для соціальних мереж", – сказала голова Єврокомісії.

Вона додала, що відчуває "тривогу батьків, які роблять все можливе, щоб захистити своїх дітей", і нагадала про загрози для дітей в інтернеті – від булінгу та шкідливого контенту до алгоритмів, які викликають залежність.

Фон дер Ляєн згадала Австралію як можливу модель регулювання соцмереж у ЄС. У майбутньому австралійцям дозволять користуватися такими платформами, як X, TikTok, Facebook та Instagram, лише з 16 років.

В останні місяці деякі країни Євросоюзу публічно заявили про прагнення обмежити доступ дітей до соцмереж. Лідером у цьому процесі є Франція, чий президент Емманюель Макрон заявив про бажання заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років.

У Німеччині міністерка юстиції Стефані Хубіг також виступила за встановлення вікового обмеження для користувачів соціальних мереж.