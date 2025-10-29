Макрон призвал усилить регулирование соцсетей в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду призвал к усилению регулирования в Европе в связи с иностранным вмешательством через социальные сети и их злоупотреблением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Во время выступления на Парижском форуме мира Макрон назвал соцсети "платформами, созданными для продажи индивидуализированной рекламы".

"Но главное, что они руководствуются процессом создания максимального ажиотажа, который обеспечит максимальный трафик для максимизации их рекламных страниц, и поэтому весь порядок ценностей, на котором основывались наши демократии, отношение к аргументации, правде, полностью разрушено", – считает он.

По его мнению, европейские государства "должны вернуть контроль над нашей демократической и информационной жизнью путем регулирования".

Французский президент в качестве примера привел практику покупки Россией аккаунтов в соцсетях, цель которой – "дестабилизировать европейские демократии".

Отдельно Макрон сказал, что Франция стремится продвигать "гораздо более мощную программу защиты и регулирования в Европе", которая в то же время будет совместима с инновациями и "свободной инфраструктурой".

В последние месяцы некоторые страны Евросоюза публично заявили о стремлении ограничить доступ детей к соцсетям. Лидером в этом процессе является Франция, чей президент Эмманюэль Макрон заявил о желании запретить социальные сети для детей до 15 лет.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен лично поддерживает ограничение соцсетей для детей и поручила группе экспертов до конца года представить отчет о мерах, которые можно принять на уровне ЕС.