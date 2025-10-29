ЄС просить Грузію заборонити реекспорт до РФ підсанкційних товарів

Спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван направив лист міністрам закордонних справ та економіки Грузії, у якому просить заборонити реекспорт усіх підсанкційних товарів європейського походження до Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє проєкт SOVA.

О'Салліван пише, що Єврокомісія склала список товарів, які Росія відчайдушно намагається придбати для забезпечення своїх військових дій.

"Тому з повагою до вас я звертаюся з проханням заборонити реекспорт усіх зазначених у цьому списку товарів походження ЄС та продуктів з цими кодами до Росії", – сказано у листі.

Згідно з листом, хоча Грузія і не є основним реекспортером цих товарів, країни регіону вже знайшли спосіб вирішити це питання, і існує ризик того, що Грузія стане альтернативним маршрутом незаконної торгівлі цими товарами.

У листі Девід О'Салліван висловлює подяку владі Грузії за "прихильність на найвищому рівні, і за кроки, зроблені для того, щоб уникнути обходу санкцій ЄС проти Росії".

Спецпредставник ЄС з санкцій також висловив подяку Грузії "за постійний доступ до уряду для обговорення будь-яких питань, пов'язаних з обходом санкцій".

В минулому Грузія повідомляла про виявлення сотень спроб обійти міжнародні санкції.

А телеканал Sky News розкрив складну систему, призначену для ввезення автомобілів до Росії з Грузії.