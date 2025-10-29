ЕС просит Грузию запретить реэкспорт в РФ подсанкционных товаров

Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан направил письмо министрам иностранных дел и экономики Грузии, в котором просит запретить реэкспорт всех подсанкционных товаров европейского происхождения в Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает проект SOVA.

О'Салливан пишет, что Еврокомиссия составила список товаров, которые Россия отчаянно пытается приобрести для обеспечения своих военных действий.

"Поэтому с уважением к вам я обращаюсь с просьбой запретить реэкспорт всех указанных в этом списке товаров происхождения ЕС и продуктов с этими кодами в Россию", – говорится в письме.

Согласно письму, хотя Грузия и не является основным реэкспортером этих товаров, страны региона уже нашли способ решить этот вопрос, и существует риск того, что Грузия станет альтернативным маршрутом незаконной торговли этими товарами.

В письме Дэвид О'Салливан выражает благодарность властям Грузии за "благосклонность на высшем уровне и за шаги, предпринятые для того, чтобы избежать обхода санкций ЕС против России".

Спецпредставитель ЕС по санкциям также выразил благодарность Грузии "за постоянный доступ к правительству для обсуждения любых вопросов, связанных с обходом санкций".

В прошлом Грузия сообщала об обнаружении сотен попыток обойти международные санкции.

А телеканал Sky News раскрыл сложную систему, предназначенную для ввоза автомобилей в Россию из Грузии.