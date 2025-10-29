ЗМІ: Іран активізував програму балістичних ракет попри відновлення санкцій ООН

Західна розвідка побачила ознаки того, що Іран міг активізувати відновлення своєї програми з розробки балістичних ракет, незважаючи на поновлення у вересні санкцій на рівні ООН.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі CNN.

За даними джерел CNN у європейській розвідці, з кінця вересня з Китаю до Ірану надійшло кілька партій перхлорату натрію – важливого компоненту для виробництва твердого палива, яке використовується в іранських балістичних ракетах середньої дальності.

Співрозмовники телеканалу оцінюють ці поставки як частину зусиль Ірану з відновлення вичерпаних запасів компонентів його балістичної програми.

Перхлорат натрію, хоч і є важливим у виробництві твердого палива для балістичних ракет, не перебуває під прямою забороною за санкціями проти Ірану. Це, на думку джерел CNN, може дати Китаю можливість стверджувати, що він не порушує санкцій.

У відповідь на запит CNN щодо поставок до Ірану речник Міністерства закордонних справ Китаю сказав, що він "не знайомий з конкретною ситуацією", але Пекін "послідовно здійснює експортний контроль над товарами подвійного призначення відповідно до своїх міжнародних зобов'язань та внутрішніх законів і правил".

З кінця вересня на Іран були повторно запроваджені санкцій ООН у зв’язку з рішенням Ради безпеки ООН не продовжувати їхнє призупинення, повʼязане з укладанням у 2015 році іранської "ядерної угоди".

Міністерство фінансів США після цього оголосило про нові санкції проти Ірану, спрямовані на обмеження його можливостей отримувати секретні технології та виробляти балістичні ракети та літаки.