СМИ: Иран активизировал программу баллистических ракет, вопреки санкциям ООН

Западная разведка увидела признаки того, что Иран мог активизировать возобновление своей программы по разработке баллистических ракет, несмотря на возобновление в сентябре санкций на уровне ООН.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале CNN.

По данным источников CNN в европейской разведке, с конца сентября из Китая в Иран поступило несколько партий перхлората натрия – важного компонента для производства твердого топлива, которое используется в иранских баллистических ракетах средней дальности.

Собеседники телеканала оценивают эти поставки как часть усилий Ирана по восстановлению исчерпанных запасов компонентов его баллистической программы.

Перхлорат натрия, хотя и является важным в производстве твердого топлива для баллистических ракет, не находится под прямым запретом по санкциям против Ирана. Это, по мнению источников CNN, может дать Китаю возможность утверждать, что он не нарушает санкций.

В ответ на запрос CNN о поставках в Иран представитель Министерства иностранных дел Китая сказал, что он "не знаком с конкретной ситуацией", но Пекин "последовательно осуществляет экспортный контроль над товарами двойного назначения в соответствии со своими международными обязательствами и внутренними законами и правилами".

С конца сентября на Иран были повторно введены санкции ООН в связи с решением Совета безопасности ООН не продлевать их приостановку, связанную с заключением в 2015 году иранского "ядерного соглашения".

Министерство финансов США после этого объявило о новых санкциях против Ирана, направленных на ограничение его возможностей получать секретные технологии и производить баллистические ракеты и самолеты.