США наклали нові санкції проти програми балістичних ракет Ірану

Міністерство фінансів США в середу оголосило про нові санкції проти Ірану, спрямовані на обмеження його можливостей отримувати секретні технології та виробляти балістичні ракети та літаки.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

США внесли до санкційного списку 21 юридичну особу та 17 фізичних осіб, причетних до мереж, через які Тегеран здобуває секретні товари й технології для свого Міністерства оборони та виробництва ракет і військових літаків.

"Ці мережі сприяли діяльності, що охоплювала закупівлю технологій для сучасних систем ракет "земля-повітря" та незаконну купівлю гелікоптера американського виробництва", – ідеться в повідомленні.

Нові санкції Міністерства фінансів США доповнюють повернення інших обмежувальних заходів після того, як Рада безпеки ООН вирішила не продовжувати їхньої відстрочки.

"Підтримка іранським режимом терористичних угруповань та його прагнення до отримання ядерної зброї загрожують безпеці Близького Сходу, США та наших союзників у всьому світі", – прокоментував міністр фінансів США Скотт Бессент.

Нагадаємо, повторне запровадження санкцій ООН відбулося у зв’язку з рішенням Ради безпеки ООН не продовжувати скасування санкцій проти Ірану у звʼязку з ухваленням іранської "ядерної угоди".

Тегеран раніше попередив про жорстку реакцію на поновлення санкцій і напередодні сказав, що відкликає своїх послів у Британії, Франції та Німеччині для консультацій.