Проти Ірану знову запрацювали санкції ООН через його ядерну програму

ООН з неділі відновила ембарго на поставки зброї та інші санкції проти Ірану через його ядерну програму після процесу, ініційованого трьома європейськими державами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відновлення санкцій проти Ірану на рівні ООН відбулось після того, як Велика Британія, Франція та Німеччина ініціювали цей процес у Раді безпеки ООН, звинувативши Тегеран у порушенні "ядерної угоди" 2015 року, яка мала на меті зупинити розробку ним ядерної зброї.

Це сталось після того, як минулого тижня Рада безпеки ООН не ухвалила резолюцію про подальше призупинення санкцій, а резолюція Росії та Китаю про відстрочення санкцій у пʼятницю, 26 вересня, не набрала достатньо голосів.

Санкції ООН, запроваджені Радбезом ООН у резолюціях, ухвалених у 2006-2010 роках, були відновлені о 00:00 за Гринвічем у неділю.

"Ми закликаємо Іран і всі держави повністю дотримуватися цих резолюцій", – заявили міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та Німеччини у спільній заяві.

З поверненням санкцій ООН на Іран знову поширюватиметься ембарго на поставки зброї та заборону на всі види діяльності, пов'язані зі збагаченням урану та переробкою, а також будь-яку діяльність, пов'язану з балістичними ракетами, здатними доставляти ядерну зброю.

Серед інших санкцій, дія яких була відновлена, є заборона на поїздки для десятків іранських громадян, заморожування активів десятків осіб та організацій, а також заборона на постачання будь-чого, що може бути використано в ядерній програмі країни.

Тегеран раніше попередив про жорстку реакцію на поновлення санкцій і напередодні сказав, що відкликає своїх послів у Британії, Франції та Німеччині для консультацій.