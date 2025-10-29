Шмигаль обговорив з міністром оборони Португалії поглиблення оборонної співпраці

Міністр оборони Денис Шмигаль у середу провів телефонну розмову з португальським візаві Нуну Мело, під час якої зокрема обговорив внесок Португалії в проєкти фінансування озброєння для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шмигаль написав на Х.

Глава Міноборони у розмові подякував Португалії за участь у засіданнях у форматі "Рамштайн" і внесок у міжнародний фонд закупівлі озброєння для України в розмірі 12 млн доларів.

"Обговорили також участь Португалії в ініціативі PURL, зокрема подякував за вже оголошений внесок у 50 млн доларів США, та можливість реалізації спільних проєктів у межах програми SAFE", – перерахував він.

Також, за словами Шмигаля, сторони обговорили "посилення протиповітряної оборони України, розширенні співпраці у сферах безпілотних систем, тактичного зв'язку, кіберзахисту та морських технологій".

Нагадаємо, Україна та Португалія у травні 2024 року підписали безпекову угоду.

Також Португалія передала Україні шість гелікоптерів Ка-32.