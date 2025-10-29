Шмыгаль обсудил с министром обороны Португалии углубление оборонного сотрудничества

Министр обороны Денис Шмыгаль в среду провел телефонный разговор с португальским визави Нуну Мело, во время которого, в частности, обсудил вклад Португалии в проекты финансирования вооружения для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шмыгаль написал на Х.

Глава Минобороны в разговоре поблагодарил Португалию за участие в заседаниях в формате "Рамштайн" и вклад в международный фонд закупки вооружения для Украины в размере 12 млн долларов.

"Обсудили также участие Португалии в инициативе PURL, в частности поблагодарил за уже объявленный вклад в 50 млн долларов США и возможность реализации совместных проектов в рамках программы SAFE", – перечислил он.

Также, по словам Шмыгаля, стороны обсудили "усиление противовоздушной обороны Украины, расширение сотрудничества в сферах беспилотных систем, тактической связи, киберзащиты и морских технологий".

Напомним, Украина и Португалия в мае 2024 года подписали соглашение о безопасности.

Также Португалия передала Украине шесть вертолетов Ка-32.