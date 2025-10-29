Вибори у Нідерландах: екзитпол прогнозує перемогу лібералам, партія Вілдерса друга

На виборах до нижньої палати парламенту Нідерландів більшість місць може отримати ліберальна центристська політсила "Демократія 66" (D66), тоді як ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса опиняється на другому місці.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати екзитполу Ipsos i&O на замовлення телеканалів NOS і RTL.

Ipsos i&O прогнозує D66 27 місць із 150 у Палаті представників Нідерландів – на 18 більше, ніж партія отримала на виборах 2023 року. Натомість PVV, за прогнозом, отримає 25 місць – на 12 менше, ніж у парламенті попереднього скликання.

До першої пʼятірки, за даними екзитполу, також входять: права Народна партія за свободу і демократію (VVD) – 23 місця, альянс лівих і "зелених" GL-PvdA – 20 місць і консервативний Християнсько-демократичний заклик (CDA) – 19 місць.

Усього до нижньої палати парламенту Нідерландів, за даними екзитполу, можуть пройти до 15 партій, що потенційно ускладнить переговори про формування майбутньої коаліції.

Як пише NOS, екзитпол Ipsos i&O має похибку в один-два мандати, тому "поки що занадто рано робити висновки, яка з партій отримала найбільшу кількість голосів".

У Нідерландах у середу, 29 жовтня, відбулось голосування на дострокових парламентських виборах. Їх спровокувало рішення лідера ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса вийти з чотирипартійної коаліції через недостатні, на його думку, заходи з протидії міграції.

Читайте також: Загроза з Нідерландів. Що відомо про фаворита виборів у дружній до України державі,

а також: Друг Орбана проти друзів України: як дострокові вибори вплинуть на курс Нідерландів.