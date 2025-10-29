Выборы в Нидерландах: экзитпол прогнозирует победу либералам, партия Вилдерса вторая

На выборах в нижнюю палату парламента Нидерландов большинство мест может получить либеральная центристская политическая сила "Демократия 66" (D66), тогда как ультраправая Партия свободы (PVV) Херта Вилдерса оказывается на втором месте.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты экзит-пола Ipsos i&O по заказу телеканалов NOS и RTL.

Ipsos i&O прогнозирует D66 27 мест из 150 в Палате представителей Нидерландов – на 18 больше, чем партия получила на выборах 2023 года. Зато PVV, по прогнозу, получит 25 мест – на 12 меньше, чем в парламенте предыдущего созыва.

В первую пятерку, по данным экзит-пола, также входят: правая Народная партия за свободу и демократию (VVD) – 23 места, альянс левых и "зеленых" GL-PvdA – 20 мест и консервативный Христианско-демократический призыв (CDA) – 19 мест.

Всего в нижнюю палату парламента Нидерландов, по данным экзит-пола, могут пройти до 15 партий, что потенциально усложнит переговоры о формировании будущей коалиции.

Как пишет NOS, экзитпол Ipsos i&O имеет погрешность в один-два мандата, поэтому "пока слишком рано делать выводы, какая из партий получила наибольшее количество голосов".

В Нидерландах в среду, 29 октября, состоялось голосование на досрочных парламентских выборах. Их спровоцировало решение лидера ультраправой Партии свободы Херта Вилдерса выйти из четырехпартийной коалиции из-за недостаточных, по его мнению, мер по противодействию миграции.

