ЗМІ: Польща поновить розмову з Чехією про "територіальний борг"

Польща планує поновити переговори з Чехією про так званий "територіальний борг" після чеських парламентських виборів.

Про це дізналося польське Fakt, пише "Європейська правда".

Після завершення виборів у Чехії Варшава нібито хоче поновити діалог щодо так званого "територіального боргу". Йдеться про 368 гектарів території, які за угодами 50-х років залишилися з чеського боку кордону.

Йдеться про землі в районі громади Бяла Вода і села Бодзанув у громаді Глухолази.

Тоді Польща і Чехословаччина скоригували міждержавний кордон. Польща поступилася 1205 гектарами на користь Чехії та в обмін отримала 837 гектарів. Залишилися ще 368 гектарів, які не компенсовані Польщі до цього часу.

Про питання останніми роками періодично згадували та створили міжурядову комісію з цього питання. У 2015 році Чехія навіть затвердила перелік ділянок, які можна було б передати Польщі, але далі переговори призупинились.

У 2021 році польський прем’єр Матеуш Моравецький спробував знову порушити питання, але у тодішнього прем’єра Чехії Андрея Бабіша – який зараз має шанс виграти вибори – не було зрозумілої позиції з цього приводу.

Неназвані співрозмовники з МЗС Польщі розкрили, що Варшава розраховує поновити консультації на експертному рівні. Метою буде з’ясувати позиції сторін щодо того, як можна вирішити питання з "територіальним боргом". Також у Варшаві хочуть отримати інформацію від чеської сторони про причини призупинення переговорів у 2015 році.

У період перед виборами цього вирішили не робити, аби питання не стало однією з тем передвиборчої кампанії.

Нагадаємо, дводенні парламентські вибори у Чехії розпочнуться з 14 години п’ятниці, 3 жовтня. В опитуваннях багато місяців поспіль лідирує популістська партія ANO Андрея Бабіша і він має реальні шанси повернутись на прем’єрську посаду.

Багато хто в Чехії передбачає, що перемога Бабіша призведе до зміни зовнішньої політики, у тому числі щодо України. Зокрема, він вже погрожував облишити "снарядну ініціативу" Чехії.

Детально про це – у статті Шанс для Росії, загроза для ЗСУ: чому вибори у Чехії так важливі для України.