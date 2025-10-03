СМИ: Польша возобновит разговор с Чехией о "территориальном долге"

Польша планирует возобновить переговоры с Чехией о так называемом "территориальном долге" после чешских парламентских выборов.

Об этом узнало польское Fakt, пишет "Европейская правда".

После завершения выборов в Чехии Варшава якобы хочет возобновить диалог по так называемому "территориальному долгу". Речь идет о 368 гектарах территории, которые по соглашениям 1950-х годов остались с чешской стороны границы.

Речь идет о землях в районе общины Бяла Вода и села Бодзанув в общине Глухолазы.

Тогда Польша и Чехословакия скорректировали межгосударственную границу. Польша уступила 1205 гектаров в пользу Чехии и в обмен получила 837 гектаров. Остались еще 368 гектаров, которые не компенсированы Польше до сих пор.

О вопросе в последние годы периодически вспоминали и создали межправительственную комиссию по этому вопросу. В 2015 году Чехия даже утвердила перечень участков, которые можно было бы передать Польше, но дальше переговоры приостановились.

В 2021 году польский премьер Матеуш Моравецкий попытался снова поднять вопрос, но у тогдашнего премьера Чехии Андрея Бабиша – который сейчас имеет шанс выиграть выборы – не было понятной позиции по этому поводу.

Неназванные собеседники из МИД Польши раскрыли, что Варшава рассчитывает возобновить консультации на экспертном уровне. Целью будет выяснить позиции сторон относительно того, как можно решить вопрос с "территориальным долгом". Также в Варшаве хотят получить информацию от чешской стороны о причинах приостановления переговоров в 2015 году.

В период перед выборами этого решили не делать, чтобы вопрос не стал одной из тем предвыборной кампании.

Напомним, двухдневные парламентские выборы в Чехии начнутся с 14 часов пятницы, 3 октября. В опросах много месяцев подряд лидирует популистская партия ANO Андрея Бабиша и он имеет реальные шансы вернуться на премьерский пост.

Многие в Чехии предполагают, что победа Бабиша приведет к изменению внешней политики, в том числе в отношении Украины. В частности, он уже угрожал оставить "снарядную инициативу" Чехии.

Подробно об этом – в статье Шанс для России, угроза для ВСУ: почему выборы в Чехии так важны для Украины.