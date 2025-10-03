У Чехії починаються парламентські вибори, важливі для України
У Чехії в п’ятницю починається дводенне голосування на парламентських виборах, що може закінчитися приходом до влади популістських сил, не налаштованих підтримувати Україну.
Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".
Виборчі дільниці у Чехії відкриються 3 жовтня о 14:00 і в п’ятницю працюватимуть до 22:00, а у суботу – з 8:00 до 14:00.
Це також перші вибори, коли чехи за кордоном можуть проголосувати поштою, щоб не їхати у посольство на дільницю.
Результати виборів стануть відомі ввечері 4 жовтня, а у неділю 5 жовтня відбудуться перші післявиборчі переговори.
В опитуваннях багато місяців поспіль лідирує популістська партія ANO Андрея Бабіша і він має реальні шанси повернутись на прем’єрську посаду.
Багато хто в Чехії передбачає, що перемога Бабіша призведе до зміни зовнішньої політики, у тому числі щодо України. Зокрема, він вже погрожував облишити "снарядну ініціативу" Чехії.
Нещодавно стало відомо, що в країні виявили сотні TikTok-акаунтів на підтримку проросійських сил.
Детально про це - у статті Шанс для Росії, загроза для ЗСУ: чому вибори у Чехії так важливі для України