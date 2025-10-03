Розвідка Данії: Росія хоче, щоб ми припинили підтримувати Україну

Директор данської служби військової розвідки Томас Аренкіль у п’ятницю заявив, що Росія веде гібридну війну проти Данії, аби та припинила підтримувати Україну.

Про це інформує DR, пише "Європейська правда".

За словами Аренкіля, данська розвідка оцінює, що Росія нині веде гібридну війну проти скандинавської держави, а також проти Заходу.

"Це означає, що Росія використовує військові засоби, зокрема агресивним способом, щоб чинити на нас тиск, не переходячи межу збройного конфлікту", – сказав Аренкіль журналістам.

"Росія хоче створити невизначеність та внутрішні розбіжності серед союзників, щоб ми припинили підтримувати Україну та не дозволили нам приймати рішення, які суперечать їхнім інтересам та ще більше шкодять економіці Росії", – сказав він.

За словами Аренкіля, Росія використовує проти Данії засоби, які були б немислимі до війни в Україні.

"Ми хочемо продемонструвати військову силу, не вступаючи в прямий збройний конфлікт", – глава розвідки.

Минулого тижня через появу невідомих дронів тимчасово закрили шість данських військових і цивільних аеропортів. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен назвала це гібридною атакою на країну.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський оголосив про розгортання у Данії місії України, щоб ділитися українським досвідом протидії безпілотникам.

