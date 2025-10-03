Разведка Дании: Россия хочет, чтобы мы прекратили поддерживать Украину

Директор датской службы военной разведки Томас Аренкиль в пятницу заявил, что Россия ведет гибридную войну против Дании, чтобы та прекратила поддерживать Украину.

Об этом информирует DR, пишет "Европейская правда".

По словам Аренкиля, датская разведка оценивает, что Россия сейчас ведет гибридную войну против скандинавского государства, а также против Запада.

"Это означает, что Россия использует военные средства, в частности агрессивным способом, чтобы оказывать на нас давление, не переходя грань вооруженного конфликта", – сказал Аренкиль журналистам.

"Россия хочет создать неопределенность и внутренние разногласия среди союзников, чтобы мы прекратили поддерживать Украину и не позволили нам принимать решения, которые противоречат их интересам и еще больше вредят экономике России", – сказал он.

По словам Аренкиля, Россия использует против Дании средства, которые были бы немыслимы до войны в Украине.

"Мы хотим продемонстрировать военную силу, не вступая в прямой вооруженный конфликт", – глава разведки.

На прошлой неделе из-за появления неизвестных дронов временно закрыли шесть датских военных и гражданских аэропортов. Премьер-министр Метте Фредериксен назвала это гибридной атакой на страну.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил

о развертывании в Дании миссии Украины, чтобы делиться украинским опытом противодействия беспилотникам.

