Польща приєднається до системи паливних трубопроводів НАТО

Уряд Польщі у пʼятницю оголосив, що приєднається до мережі паливних трубопроводів НАТО (NPS) через чверть століття після вступу до Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Міністерство оборони Польщі та національний оператор трубопроводів PERN оприлюднили план на суму 4,7 млрд євро для приєднання країни до трубопровідної системи НАТО.

"Це одна з найбільших інвестицій у безпеку Польщі за останні 30 років", – заявив журналістам заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик.

За його словами, Варшава планує побудувати 300-кілометровий трубопровід від Німеччини до своєї військової бази в Бидгощі, що в північно-центральній Польщі, де розташований центр навчання об'єднаних сил НАТО та кілька підрозділів підтримки.

Польща і PERN зможуть побудувати свою частину трубопроводу, щойно всі 32 члени НАТО схвалять такий крок.

Держави НАТО у Західній Європі експлуатують мережу європейських трубопроводів протяжністю 10 тисяч кілометрів, що доставляє паливо та мастильні матеріали для танків і літаків туди, де війська можуть їх потребувати в разі війни.

Але система була створена під час Холодної війни, коли Польща ще була членом Організації Варшавського договору, тож трубопроводи НАТО досі не досягають її баз, розташованих ближче до кордонів з Росією та Білоруссю.

У НАТО раніше міркували про розширення паливних трубопроводів не лише в Польщі, а й у Чехії.

Польща є лідером НАТО за обсягом військових витрат у відсотках від ВВП, що виділяються на військові та безпекові програми.