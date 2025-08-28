Польща у 2026 році планує витратити на оборону 4,8% ВВП

Польський уряд у четвер схвалив проєкт бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення оборонних витрат майже до погодженого на саміті НАТО рівня у 5% ВВП.

Про це журналістам сказав міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Business Insider.

У проєкті бюджету Польщі на наступний рік прогнозовані доходи становлять 647 млрд злотих, а оголошений бюджетний дефіцит – 271,7 млрд злотих.

Уже відомо, що плановані витрати на армію становитимуть 4,8% ВВП (у порівнянні з 4,7% ВВП у 2025 році) – тобто трохи менше, ніж раніше запропоновані 5%.

Міністр фінансів і економіки Польщі Анджей Доманський повідомив, що витрати, заплановані на оборону, становитимуть 200 млрд злотих ($55 мільярдів доларів) – "найбільше серед усіх країн НАТО".

"У прогнозі на 2026 рік і в бюджетному законі на 2026 рік безпека також є для нас абсолютним пріоритетом", – сказав він.

Польща вже у 2025 році є лідером у Північноатлантичному Альянсі за співвідношенням оборонних витрат до ВВП.

Безпрецедентна зміна в підході до витрат на озброєння відбулася лише після повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році. У відповідь на погіршення міжнародної ситуації на цьогорічному саміті НАТО в Гаазі було ухвалено амбітну фінансову мету в розмірі 5% ВВП.