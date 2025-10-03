Польша присоединится к системе топливных трубопроводов НАТО

Правительство Польши в пятницу объявило, что присоединится к сети топливных трубопроводов НАТО (NPS) через четверть века после вступления в Альянс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Министерство обороны Польши и национальный оператор трубопроводов PERN обнародовали план на сумму 4,7 млрд евро для присоединения страны к трубопроводной системе НАТО.

"Это одна из крупнейших инвестиций в безопасность Польши за последние 30 лет", – заявил журналистам заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик.

По его словам, Варшава планирует построить 300-километровый трубопровод от Германии до своей военной базы в Быдгоще, что в северо-центральной Польше, где расположен центр обучения объединенных сил НАТО и несколько подразделений поддержки.

Польша и PERN смогут построить свою часть трубопровода, как только все 32 члена НАТО одобрят такой шаг.

Государства НАТО в Западной Европе эксплуатируют сеть европейских трубопроводов протяженностью 10 тысяч километров, доставляющую топливо и смазочные материалы для танков и самолетов туда, где войска могут в них нуждаться в случае войны.

Но система была создана во время холодной войны, когда Польша еще была членом Организации Варшавского договора, поэтому трубопроводы НАТО до сих пор не достигают ее баз, расположенных ближе к границам с Россией и Беларусью.

В НАТО ранее рассуждали о расширении топливных трубопроводов не только в Польше, но и в Чехии.

Польша является лидером НАТО по объему военных расходов в процентах от ВВП, выделяемых на военные программы и программы безопасности.