У МЗС спростували вплив шатдауну на переговори зі США щодо зброї

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий сказав, що настання шатдауну у США не вплинуло на двосторонні переговори про постачання зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Тихий прокоментував статтю The Telegraph, де стверджувалось, що шатдаун уряду США поставив під питання переговори про зброю між українською та американською сторонами у Вашингтоні цього тижня.

"Неправда. Переговори між Україною та США щодо постачання безпілотників проходять згідно з планом, і поставки продовжують надходити", – прокоментував речник МЗС.

Сотні тисяч федеральних службовців США були відправлені у вимушені відпустки після того, як демократи й республіканці не змогли досягти згоди щодо державних витрат, і американський уряд призупинив роботу.

Українська делегація прибула до Вашингтона у вівторок для зустрічей з представниками Білого дому, щоб розробити угоду про обмін технологіями у сфері безпілотників в обмін на американське роялті, повідомляло видання The Wall Street Journal.