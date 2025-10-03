В МИД опровергли влияние шатдауна на переговоры с США по оружию

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий сказал, что наступление шатдауна в США не повлияло на двусторонние переговоры о поставках оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Тихий прокомментировал статью The Telegraph, где утверждалось, что шатдаун правительства США поставил под вопрос переговоры об оружии между украинской и американской сторонами в Вашингтоне на этой неделе.

"Неправда. Переговоры между Украиной и США по поставкам беспилотников проходят согласно плану, и поставки продолжают поступать", – прокомментировал представитель МИД.

Сотни тысяч федеральных служащих США были отправлены в вынужденные отпуска после того, как демократы и республиканцы не смогли достичь согласия относительно государственных расходов, и американское правительство приостановило работу.

Украинская делегация прибыла в Вашингтон во вторник для встреч с представителями Белого дома, чтобы разработать соглашение об обмене технологиями в сфере беспилотников в обмен на американское роялти, сообщало издание The Wall Street Journal.