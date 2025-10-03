Пʼяний поляк сплутав іграшку Людини-павука з мертвим немовлям і налякав поліцію

У гміні (громаді) Біла Піська на півночі Польщі правоохоронці отримали викли про мертве немовля, яке виявилось плюшевою іграшкою Людини-павука.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила поліція Піського повіту, в якому розташована Біла Піська.

Черговий офіцер районного управління поліції Піша в четвер отримав повідомлення від чоловіка – він сказав, що знайшов на дорозі мертвого хлопчика віком близько місяця, якого поклав у багажник і відвіз додому.

"Звернення викликало такий шок, що поліцейські відреагували негайно", – ідеться в повідомленні.

За вказаною адресою у Білій Пісьці прибула група поліцейських і карета швидкої допомоги. На місці виявили "повністю п'яного 70-річного чоловіка, з яким було важко вести логічну розмову".

Перевірка показала, що в його організмі було майже 2 проміле алкоголю. А "мертве немовля" виявилось іграшкою Людини-павука.

Фото: управління поліції Піського повіту

За безпідставний виклик екстрених служб 70-річного поляка тепер притягнуть до відповідальності – арешту, обмеження свободи або штрафу до 1500 злотих.

На початку року плаваючі у воді ляльки, схожі на людей, стали причиною поліцейської операції на берлінському каналі Ландверканал.

Викинута секс-іграшка також стала приводом для поліцейської операції в районі Бад-Кройцнах у німецькій федеральній землі Рейнланд-Пфальц.