Пьяный поляк перепутал игрушку Человека-паука с мертвым младенцем и напугал полицию

В гмине (общине) Бяла-Писка на севере Польши правоохранители получили вызов о мертвом младенце, который оказался плюшевой игрушкой Человека-паука.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила полиция Пишского повета, в котором расположена Белая Писка.

Дежурный офицер районного управления полиции Пиша в четверг получил сообщение от мужчины – он сказал, что нашел на дороге мертвого мальчика возрастом около месяца, которого положил в багажник и отвез домой.

"Обращение вызвало такой шок, что полицейские отреагировали немедленно", – говорится в сообщении.

По указанному адресу в Бяла-Писке прибыла группа полицейских и карета скорой помощи. На месте обнаружили "полностью пьяного 70-летнего мужчину, с которым было трудно вести логичный разговор".

Проверка показала, что в его организме было почти 2 промилле алкоголя. А "мертвый младенец" оказался игрушкой Человека-паука.

Фото: управление полиции Пишского повета

За безосновательный вызов экстренных служб 70-летнего поляка теперь привлекут к ответственности – аресту, ограничению свободы или штрафу до 1500 злотых.

В начале года плавающие в воде куклы, похожие на людей, стали причиной полицейской операции на берлинском канале Ландверканал.

Выброшенная секс-игрушка также стала поводом для полицейской операции в районе Бад-Кройцнах в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц.