В Естонії хочуть дати військовим більше свободи затримувати загрозливих осіб

В Естонії готують законодавчі зміни, які нададуть Силам оборони додаткові права щодо захисту своєї зони безпеки та відбиття загроз у безпосередній близькості від цієї зони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Наразі Сили оборони Естонії з метою захисту своєї зони – наприклад полігону чи військової бази – мають право затримувати і виводити людину, яка зайшла в цю зону.

В естонському Міністерстві оборони пропонують дозволити такі дії і в безпосередній близькості до зони безпеки, визначивши таку категорію в законодавстві.

Віцеканцлерка Міноборони Естонії Маргіт Гросс пояснила, що така зона в різних випадках може визначатись по-різному.

"Звичайно, в межах міста, наприклад, тут, у Таллінні, навколо Генерального штабу, безпосередня близькість дуже мала, оскільки на невеликій відстані може відбуватися безліч різних заходів. Але якщо йдеться про район з розрізненим населенням, де, наприклад, розташовані полігони, то ця безпосередня близькість може бути визначена ширше, оскільки загроза може просто перебувати далі від зони безпеки", – сказала Гросс.

Законопроєкт зараз перебуває на стадії затвердження, повідомили в Міноборони Естонії.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур раніше говорив, що наявність кордону з Росією – причина, чому Збройним силам та населенню країни варто готуватися до можливого конфлікту.

У червні Сили оборони Естонії у співпраці з Центром державних оборонних інвестицій розпочали створення Балтійської оборонної зони на південно-східному кордоні країни.