Міноборони Естонії: ми повинні готувати Збройні сили до можливого конфлікту з РФ

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що наявність кордону з Росією – причина, чому Збройним силам та населенню країни варто готуватися до можливого конфлікту.

Про це він сказав у інтерв’ю Welt, пише "Європейська правда".

У Певкура запитали, наскільки ймовірно, що Росія посилить тиск на Естонію на східному фланзі НАТО, на що він відповів, що ставлення країни до Росії не змінилося.

"Ми не можемо змінити своє географічне положення. Ми є сусідами Росії. Це означає, що ми маємо готувати наші Збройні сили та суспільство до можливого конфлікту. Ми готові захищати нашу країну", – сказав він.

Глава Міноборони країни зазначив, що наразі ситуація відрізняється від тієї, що була в 1918 році.

"Тоді ми мали кілька тисяч солдатів, не всі з яких були озброєні гвинтівками, – і все ж ми відбили росіян і навіть окупували територію. Сьогодні, у разі війни, ми мали б армію з 44 тисяч чоловіків і жінок – населення Естонії становить 1,3 млн. Ми добре озброєні, маємо зброю дальньої дії і, що найважливіше, ми є членами НАТО", – акцентував Певкур.

Він також висловив переконання, що НАТО виконує своє призначення.

"Як міністр оборони, я бачу навчання, бачу, як наші війська працюють разом і готуються. Повірте, ми сильні і готові. Це наша мова тіла; ми не боїмося, ми готові захищати нашу країну, і наші партнери теж", – підсумував він.

Нагадаємо, у червні Сили оборони Естонії у співпраці з Центром державних оборонних інвестицій (RKIK) розпочали створення Балтійської оборонної зони на південно-східному кордоні країни.

Нещодавно Певкур розповів, що в НАТО розглядають можливість розміщення німецько-нідерландського корпусу союзних сил на території Естонії.

Також він заявив, що наразі немає жодних ознак, що анонсоване США скорочення американської військової присутності в Європі торкнеться країн Балтії.