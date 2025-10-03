В Эстонии хотят дать военным больше свободы задерживать угрожающих лиц

В Эстонии готовят законодательные изменения, которые предоставят Силам обороны дополнительные права по защите своей зоны безопасности и отражению угроз в непосредственной близости от этой зоны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В настоящее время Силы обороны Эстонии с целью защиты своей зоны – например, полигона или военной базы – имеют право задерживать и выводить человека, который зашел в эту зону.

В эстонском Министерстве обороны предлагают разрешить такие действия и в непосредственной близости от зоны безопасности, определив такую категорию в законодательстве.

Вице-канцлер Минобороны Эстонии Маргит Гросс пояснила, что такая зона в разных случаях может определяться по-разному.

"Конечно, в пределах города, например, здесь, в Таллинне, вокруг Генерального штаба, непосредственная близость очень мала, поскольку на небольшом расстоянии может происходить множество различных мероприятий. Но если речь идет о районе с разрозненным населением, где, например, расположены полигоны, то эта непосредственная близость может быть определена шире, поскольку угроза может просто находиться дальше от зоны безопасности", – сказала Гросс.

Законопроект сейчас находится на стадии утверждения, сообщили в Минобороны Эстонии.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ранее говорил, что наличие границы с Россией – причина, по которой Вооруженным силам и населению страны стоит готовиться к возможному конфликту.

В июне Силы обороны Эстонии в сотрудничестве с Центром государственных оборонных инвестиций начали создание Балтийской оборонной зоны на юго-восточной границе страны.