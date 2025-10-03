Німеччина розширить співпрацю з Україною та Ізраїлем щодо дронів

За словами міністра внутрішніх справ Німеччини Александра Добріндта, Німеччина розширить співпрацю з Україною та Ізраїлем у сфері захисту від безпілотників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

За словами політика, у складі Федеральної поліції буде створено новий підрозділ, який займатиметься виключно майбутнім захистом від безпілотників.

До цього підрозділу будуть приєднані відділи розробки та досліджень, які працюватимуть у тісній співпраці з такими партнерами, як Ізраїль та Україна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер вимагає, щоб німецька поліція збивала невідомі дрони, та повідомив, що його федеральна земля вже готує відповідний закон.

Пізно ввечері 2 жовтня аеропорт Мюнхена призупинив роботу через присутність невідомого безпілотника чи безпілотників.

Безпілотники, які ввечері в четвер зафіксували в Мюнхені та які призвели до призупинення роботи аеропорту, перед тим помітили над авіабазою міста Ердінг.