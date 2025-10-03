Германия расширит сотрудничество с Украиной и Израилем по беспилотникам
По словам министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, Германия расширит сотрудничество с Украиной и Израилем в сфере защиты от беспилотников.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.
По словам политика, в составе Федеральной полиции будет создано новое подразделение, которое будет заниматься исключительно будущей защитой от беспилотников.
К этому подразделению будут присоединены отделы разработки и исследований, которые будут работать в тесном сотрудничестве с такими партнерами, как Израиль и Украина.
Напомним, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер требует, чтобы немецкая полиция сбивала неизвестные дроны, и сообщил, что его федеральная земля уже готовит соответствующий закон.
Поздно вечером 2 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за присутствия неизвестного беспилотника или беспилотников.
Беспилотники, которые вечером в четверг зафиксировали в Мюнхене и которые привели к приостановке работы аэропорта, перед тем заметили над авиабазой города Эрдинг.