ЗМІ: дрони, які порушили роботу аеропорту Мюнхена, перед тим були над базою Бундесверу

Безпілотники, які ввечері в четвер зафіксували в Мюнхені та які призвели до призупинення роботи аеропорту, перед тим помітили над авіабазою міста Ердінг.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо таблоїду Bild.

За інформацією Bild, перші дрони помітили над авіабазою в Ердінгу о 19:30, а вже через годину їх фіксували в Мюнхені.

"Перші спостереження були зроблені кількома свідками в Ердінгу під Мюнхеном, а потім в самому аеропорту, на відстані вісім кілометрів від нього за прямою", – ідеться в публікації.

Співрозмовники Bild вказують, що цей випадок нагадує попередні інциденти з невідомими безпілотниками в Німеччині – зокрема у Шлезвіг-Гольштейні, де ті могли шпигувати за критичною інфраструктурою.

Пізно ввечері 2 жовтня аеропорт Мюнхена призупинив роботу через присутність невідомого безпілотника чи безпілотників.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер вимагає, щоб німецька поліція збивала невідомі дрони, та повідомив, що його федеральна земля вже готує відповідний закон.