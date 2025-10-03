Укр Рус Eng

Навроцький відправляє війська на кордон Німеччини та Литви

Новини — П'ятниця, 3 жовтня 2025, 22:24 — Олег Павлюк

Польський президент Кароль Навроцький у п'ятницю підписав постанову про використання підрозділів Збройних сил Польщі для допомоги прикордонній службі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Бюро національної безпеки Польщі.

Згідно з постановою, додаткові підрозділи польських військ будуть задіяні "забезпечення недоторканності державного кордону" в районах прикордонних переходів на кордоні з Німеччиною та Литвою.

Військові перебуватимуть там з 5 жовтня до 4 квітня 2026 року – терміну, до якого Польща продовжить прикордонний контроль з двома згаданими країнами.

Окремим розпорядженням прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наказав залучити військовослужбовців Військової жандармерії для допомоги прикордонній службі на кордоні з Німеччиною до завершення дії тимчасового прикордонного контролю.

Контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою було запроваджено у Польщі 7 липня.

Цього тижня його продовжили до 4 квітня 2026 року.

У межах відновленого контролю на кордонах з Німеччиною та Литвою польські прикордонники, за підтримки поліції та військових, можуть зупиняти для перевірки вибрані транспортні засоби.

На думку уряду Польщі, це необхідно для зменшення неконтрольованого потоку мігрантів.

Польща
