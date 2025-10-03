Навроцький відправляє війська на кордон Німеччини та Литви
Польський президент Кароль Навроцький у п'ятницю підписав постанову про використання підрозділів Збройних сил Польщі для допомоги прикордонній службі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Бюро національної безпеки Польщі.
Згідно з постановою, додаткові підрозділи польських військ будуть задіяні "забезпечення недоторканності державного кордону" в районах прикордонних переходів на кордоні з Німеччиною та Литвою.
Військові перебуватимуть там з 5 жовтня до 4 квітня 2026 року – терміну, до якого Польща продовжить прикордонний контроль з двома згаданими країнами.
Окремим розпорядженням прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наказав залучити військовослужбовців Військової жандармерії для допомоги прикордонній службі на кордоні з Німеччиною до завершення дії тимчасового прикордонного контролю.
Контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою було запроваджено у Польщі 7 липня.
Цього тижня його продовжили до 4 квітня 2026 року.
У межах відновленого контролю на кордонах з Німеччиною та Литвою польські прикордонники, за підтримки поліції та військових, можуть зупиняти для перевірки вибрані транспортні засоби.
На думку уряду Польщі, це необхідно для зменшення неконтрольованого потоку мігрантів.