Навроцький відправляє війська на кордон Німеччини та Литви

Польський президент Кароль Навроцький у п'ятницю підписав постанову про використання підрозділів Збройних сил Польщі для допомоги прикордонній службі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Бюро національної безпеки Польщі.

Згідно з постановою, додаткові підрозділи польських військ будуть задіяні "забезпечення недоторканності державного кордону" в районах прикордонних переходів на кордоні з Німеччиною та Литвою.

Військові перебуватимуть там з 5 жовтня до 4 квітня 2026 року – терміну, до якого Польща продовжить прикордонний контроль з двома згаданими країнами.

Окремим розпорядженням прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наказав залучити військовослужбовців Військової жандармерії для допомоги прикордонній службі на кордоні з Німеччиною до завершення дії тимчасового прикордонного контролю.

Контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою було запроваджено у Польщі 7 липня.

Цього тижня його продовжили до 4 квітня 2026 року.

У межах відновленого контролю на кордонах з Німеччиною та Литвою польські прикордонники, за підтримки поліції та військових, можуть зупиняти для перевірки вибрані транспортні засоби.

На думку уряду Польщі, це необхідно для зменшення неконтрольованого потоку мігрантів.