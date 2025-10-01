Польща ще на пів року продовжує прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою 

Польща продовжує прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою до 4 квітня 2026 року.

Про це оголосило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації країни, повідомляє "Європейська правда".

Глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марчин Кервінський підписав постанову про продовження тимчасового прикордонного контролю на кордонах з Німеччиною та Литвою.

Вона набере чинності 5 жовтня цього року і продовжить контроль ще на пів року – до 4 квітня 2026 року.

"Ми продовжуємо контроль, щоб контролювати міграційний маршрут, який веде з країн Балтії через Польщу до Західної Європи. Ми виявляємо осіб, які незаконно намагаються переправляти мігрантів на Захід. Ключовим завданням для прикордонної служби залишається збереження герметичності та захист кордону з Білоруссю від міграційного тиску", – заявив Кервінський, якого цитують на платформі X.

Контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою було введено у Польщі 7 липня.

Чинне на сьогодні розпорядження продовжило контроль з 6 серпня до 4 жовтня.

В рамках відновленого контролю на кордонах з Німеччиною та Литвою польські прикордонники, за підтримки поліції та військових, можуть зупиняти для перевірки вибрані транспортні засоби.

На думку уряду, це необхідно для зменшення неконтрольованого потоку мігрантів.