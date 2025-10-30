В Естонії запевняють, що американські війська не залишать країну

Естонський міністр оборони Ханно Певкур на тлі появи даних про скорочення чисельності американського контингенту в Румунії запевнив, що в Естонії війська США лишатимуться.

Заяву естонського міністра наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Певкур розповів, що американська сторона поінформувала колег з Естонії, що кількість військ США в країни лишатиметься незмінною.

"Що стосується військ, які перебувають в Естонії, для нас є позитивне рішення – США повідомили, що наша співпраця продовжиться в колишньому обсязі. З мого боку до Вашингтона надійшов сигнал, що ми готові зміцнювати цю співпрацю", – сказав міністр.

За його словами, США розуміють необхідність зберігати війська в Естонії.

"США чітко розуміють, наскільки важлива їхня присутність тут з точки зору стримування. Це хороший сигнал для нас. Одна справа – дипломатичні кроки і змістовне співробітництво, але не менш важливим є чіткий посил: бути тут потрібно, щоб стримувати Росію", – підкреслив Певкур.

У середу Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.