В Эстонии уверяют, что американские войска не покинут страну

Эстонский министр обороны Ханно Певкур на фоне появления данных о сокращении численности американского контингента в Румынии заверил, что в Эстонии войска США останутся.

Заявление эстонского министра приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Певкур рассказал, что американская сторона проинформировала коллег из Эстонии, что количество войск США в стране будет оставаться неизменным.

"Что касается войск, находящихся в Эстонии, для нас есть положительное решение – США сообщили, что наше сотрудничество продолжится в прежнем объеме. С моей стороны в Вашингтон поступил сигнал, что мы готовы укреплять это сотрудничество", – сказал министр.

По его словам, США понимают необходимость сохранять войска в Эстонии.

"США четко понимают, насколько важно их присутствие здесь с точки зрения сдерживания. Это хороший сигнал для нас. Одно дело – дипломатические шаги и содержательное сотрудничество, но не менее важным является четкий посыл: быть здесь нужно, чтобы сдерживать Россию", – подчеркнул Певкур.

В среду Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речь не идет.