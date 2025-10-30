Прем’єрка Литви: Польща вирішила відкласти відкриття кордону з Білоруссю

Литовська прем’єрка Інга Ругінене заявила, що після рішення Литви щодо закриття кордону з Білоруссю Польща вирішила відкласти відкриття своїх пунктів пропуску з цією країною.

Заяву очільниці литовського уряду наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Ругінене розповіла, що у середу обговорювала питання Білорусі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Це була дуже детальна, вичерпна розмова, і ми вирішили, що прем'єр-міністр Польщі відкладе відкриття кордонів. Це означає, що ми координуємо наші дії і на сьогодні кордони будуть закриті як у Польщі, так і в Литві", – зазначила вона.

Ругінене також висловила сподівання, що в Білорусі зрозуміють, що "ми не будемо терпіти жодних гібридних атак і зробимо все, щоб контролювати загрози та забезпечити безпеку наших громадян".

28 жовтня Туск заявив, що Польща буде готова відкрити ще два прикордонні переходи з Білоруссю в листопаді.

Варшава мала намір відкрити прикордонний пункт Кузніца, закритий з 9 листопада 2021 року, і прикордонний пункт Бобровники, закритий з 10 лютого 2023 року.

Литва закрила кордон у відповідь на запуск метеокуль з контрабандою, що заважає цивільній авіації.