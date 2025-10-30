Премьер-министр Литвы: Польша решила отложить открытие границы с Беларусью

Литовский премьер-министр Инга Ругинене заявила, что после решения Литвы о закрытии границы с Беларусью Польша решила отложить открытие своих пунктов пропуска с этой страной.

Заявление главы литовского правительства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Ругинене рассказала, что в среду обсуждала вопрос Беларуси с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Это был очень подробный, исчерпывающий разговор, и мы решили, что премьер-министр Польши отложит открытие границ. Это означает, что мы координируем наши действия и на сегодня границы будут закрыты как в Польше, так и в Литве", – отметила она.

Ругинене также выразила надежду, что в Беларуси поймут, что "мы не будем терпеть никаких гибридных атак и сделаем все, чтобы контролировать угрозы и обеспечить безопасность наших граждан".

28 октября Туск заявил, что Польша будет готова открыть еще два пограничных перехода с Беларусью в ноябре.

Варшава намеревалась открыть пограничный пункт Кузница, закрытый с 9 ноября 2021 года, и пограничный пункт Бобровники, закрытый с 10 февраля 2023 года.

Литва закрыла границу в ответ на запуск метеошаров с контрабандой, мешающей гражданской авиации.