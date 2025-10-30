Чому вирок Саркозі змінив політичні правила у Франції і які наслідки це матиме

21 жовтня колишній президент Франції Ніколя Саркозі зайшов до в’язниці Ла-Санте, щоб розпочати п’ятирічне ув’язнення у справі про фінансування Лівією його передвиборчої кампанії.

Вирок набрав чинності негайно, хоча Саркозі подав апеляцію.

Вперше у Франції реальний тюремний термін отримав колишній глава держави. Тим самим зруйновано стереотип, що провідні політики країни залишаються недоторканними.

Про наслідки, які це матиме для усієї французької політики, читайте в статті журналістки Шарлотт Гійу-Клер (Франція) В'язниця для президента: як вирок Саркозі змінює політичні розклади у Франції. Далі – стислий її виклад.

Ніколя Саркозі, президент Франції у 2007–2012 роках, був засуджений 25 вересня 2025 року за кримінальну змову, пов’язану з таємною угодою з лівійським диктатором Муаммаром Каддафі про фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року.

Сам Саркозі заперечує будь-яку провину і подає апеляцію.

Проте, попри подання апеляції, вирок набрав чинності негайно – і така практика є типовою для французького права.

Праві ЗМІ та політики наголошують на "несправедливості", проводячи паралелі з нещодавньою забороною для Марін Ле Пен балотуватися.

Політичні наслідки цього вироку обіцяють стати досить вагомими.

Перш за все, відхід Саркозі від активного життя послабив Республіканську партію – правоцентристську політичну силу, яка і так переживає не найкращі часи. Натомість це відкрило простір для радикального "Національного об’єднання" Марін Ле Пен.

Єдине, що наразі стримує ультраправих – інше судове рішення, яке забороняє Ле Пен балотуватися протягом п’яти років. Ця заборона також набрала чинність попри вже подану апеляцію (і знову таки – принцип exécution provisoire).

Вона зможе висунутися лише в разі скасування вироку до виборів, що дуже сумнівно.

Отже, через ситуацію з Марін Ле Пен "Національне об'єднання" змушене будувати стратегію з урахуванням цього обмеження.

Це висуває на передній план Жордана Барделла – фактичного лідера ультраправих.

Втім, вирок Саркозі не лише відкрив перед "Національним об’єднанням" нові можливості, але й заважає ультраправим звинуватити чинну владу у вибірковому правосудді.

Колишній президент сидить у в’язниці, опозиційну лідерку усунено від виборів – усе за правилами, без привілеїв.

Та тепер сам Ніколя Саркозі використовує ту ж риторику про "політичне рішення", аналогічну до заяв Марін Ле Пен після свого вироку.

Через таку риторику ультраправі можуть втратити довіру у другому турі президентських виборів: якщо всі скаржаться на упередженість, ніхто не виглядає готовим керувати.

Тож вирок Саркозі дав шанс "Національному об’єднанню" залучити поміркованих консерваторів, але для цього вони мають дотримуватися правила: завойовуй центр, не воюючи із судами.

Наступні президентські вибори у Франції мають пройти за два роки – у 2027-му. І на них "Національне об’єднання" має дуже високі шанси – найвищі за останні роки – привабити поміркованих консерваторів.

Але ця можливість має одне суворе обмеження – французькі інститути. Якщо ультраправі прагнуть до центру, вони повинні поважати суди та правила.

Докладніше – в матеріалі Шарлотт Гійу-Клер (Франція) В'язниця для президента: як вирок Саркозі змінює політичні розклади у Франції.