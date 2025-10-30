Какие последствия для Франции будет иметь приговор Саркози

21 октября бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму Ла-Санте, чтобы начать пятилетнее заключение по делу о финансировании Ливией его предвыборной кампании.

Приговор вступил в силу немедленно, хотя Саркози подал апелляцию.

Впервые во Франции реальный тюремный срок получил бывший глава государства. Тем самым разрушен стереотип, что ведущие политики страны остаются неприкосновенными.

О последствиях, которые это будет иметь для всей французской политики, читайте в статье журналистки Шарлотт Гию-Клер (Франция) Тюрьма для президента: как приговор Саркози меняет политические расклады во Франции. Далее – краткое изложение статьи.

Николя Саркози, президент Франции в 2007–2012 годах, был осужден 25 сентября 2025 года за преступный сговор, связанный с тайным соглашением с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи о финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

Сам Саркози отрицает любую вину и подает апелляцию.

Однако, несмотря на подачу апелляции, приговор вступил в силу немедленно – и такая практика является типичной для французского права.

Правые СМИ и политики подчеркивают "несправедливость", проводя параллели с недавним запретом для Марин Ле Пен баллотироваться.

Политические последствия этого приговора обещают стать достаточно весомыми.

Прежде всего, уход Саркози из активной жизни ослабил Республиканскую партию – правоцентристскую политическую силу, которая и так переживает не лучшие времена. Зато это открыло пространство для радикального "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Единственное, что сейчас сдерживает ультраправых, – другое судебное решение, запрещающее Ле Пен баллотироваться в течение пяти лет. Этот запрет также вступил в силу, несмотря на уже поданную апелляцию (и опять же – принцип exécution provisoire).

Она сможет выдвинуться только в случае отмены приговора до выборов, что очень сомнительно.

Итак, из-за ситуации с Марин Ле Пен "Национальное объединение" вынуждено строить стратегию с учетом этого ограничения.

Это выдвигает на передний план Жордана Барделла – фактического лидера ультраправых.

Впрочем, приговор Саркози не только открыл перед "Национальным объединением" новые возможности, но и мешает ультраправым обвинить действующую власть в избирательном правосудии.

Бывший президент сидит в тюрьме, оппозиционная лидерша отстранена от выборов – все по правилам, без привилегий.

Но теперь сам Николя Саркози использует ту же риторику о "политическом решении", аналогичную заявлениям Марин Ле Пен после своего приговора.

Из-за такой риторики ультраправые могут потерять доверие во втором туре президентских выборов: если все жалуются на предвзятость, никто не выглядит готовым управлять.

Поэтому приговор Саркози дал шанс "Национальному объединению" привлечь умеренных консерваторов, но для этого они должны соблюдать правило: завоевывай центр, не воюя с судами.

Следующие президентские выборы во Франции должны пройти через два года – в 2027-м. И на них "Национальное объединение" имеет очень высокие шансы – самые высокие за последние годы – привлечь умеренных консерваторов.

Но эта возможность имеет одно строгое ограничение – французские институты. Если ультраправые стремятся к центру, они должны уважать суды и правила.

Подробнее – в материале Шарлотт Гию-Клер Тюрьма для президента: как приговор Саркози меняет политические расклады во Франции.