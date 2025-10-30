Лідер нідерландських лібералів впевнений, що зможе сформувати уряд після виборів

Лідер нідерландської центристської партії D66 Роб Єттен заявив, що він "дуже впевнений" у своїй здатності сформувати уряд після того, як його партія показала високі результати на парламентських виборах, на яких ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса втратила позиції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Після підрахунку більшості голосів, відданих на виборах у середу, партія Єттена D66 і Партія свободи Вілдерса (PVV) йшли нарівні. Обидві, за прогнозами, отримають 26 місць у нижній палаті парламенту, що налічує 150 місць.

Результати стали різким падінням для партії Вілдерса, яка втратила понад чверть своїх місць за два роки. Натомість партія D66 потроїла свій результат.

Основні партії відкинули можливість співпраці з Вілдерсом після того, як він розвалив останню коаліцію, очолювану його власною партією. Це не залишає йому жодного реального шляху до більшості, на відміну від молодого лідера D66 Єттена, якому все ще потрібно заручитися підтримкою кількох інших партій.

У свої 38 років Єттен може стати наймолодшим і першим відкрито гомосексуальним прем'єр-міністром Нідерландів.

У четвер він сказав, що вибори стали "дуже сильним сигналом від нідерландських виборців, що вони хочуть, щоб позитивні політичні сили в центрі співпрацювали і працювали на благо всіх жителів Нідерландів".

Переговори про формування уряду, які в Нідерландах зазвичай тривають місяцями, будуть особливо складними в умовах дуже роздробленого парламенту.

"Це буде дуже складно", – сказала Кайса Оллонгрен, членкиня партії D66, яка обіймала посаду міністра оборони в уряді Марка Рютте.

Оскільки D66 і PVV розділили перше місце, досі не ясно, хто отримає першу можливість сформувати уряд.

Лідери партій, ймовірно, зберуться в п'ятницю, щоб вирішити, які кроки робити далі, і можуть або призначити "розвідника" для початку коаліційних переговорів, або вирішити почекати остаточних результатів, які, ймовірно, будуть відомі через кілька днів.

Варто зазначити, що партія D66 є проукраїнською та виступає за продовження військової, фінансової й гуманітарної допомоги України.