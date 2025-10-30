Лидер нидерландских либералов уверен, что сможет сформировать правительство после выборов

Лидер нидерландской центристской партии D66 Роб Йеттен заявил, что он "очень уверен" в своей способности сформировать правительство после того, как его партия показала высокие результаты на парламентских выборах, на которых ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса потеряла позиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

После подсчета большинства голосов, отданных на выборах в среду, партия Йеттена D66 и Партия свободы Вилдерса (PVV) шли наравне. Обе, по прогнозам, получат 26 мест в нижней палате парламента, насчитывающей 150 мест.

Результаты стали резким падением для партии Вилдерса, которая потеряла более четверти своих мест за два года. Зато партия D66 утроила свой результат.

Основные партии отвергли возможность сотрудничества с Вилдерсом после того, как он развалил последнюю коалицию, возглавляемую его собственной партией. Это не оставляет ему никакого реального пути к большинству, в отличие от молодого лидера D66 Йеттена, которому все еще нужно заручиться поддержкой нескольких других партий.

В свои 38 лет Йеттен может стать самым молодым и первым открыто гомосексуальным премьер-министром Нидерландов.

В четверг он сказал, что выборы стали "очень сильным сигналом от нидерландских избирателей, что они хотят, чтобы позитивные политические силы в центре сотрудничали и работали на благо всех жителей Нидерландов".

Переговоры о формировании правительства, которые в Нидерландах обычно длятся месяцами, будут особенно сложными в условиях очень раздробленного парламента.

"Это будет очень сложно", – сказала Кайса Оллонгрен, член партии D66, которая занимала должность министра обороны в правительстве Марка Рютте.

Поскольку D66 и PVV разделили первое место, до сих пор не ясно, кто получит первую возможность сформировать правительство.

Лидеры партий, вероятно, соберутся в пятницу, чтобы решить, какие шаги предпринимать дальше, и могут либо назначить "разведчика" для начала коалиционных переговоров, либо решить подождать окончательных результатов, которые, вероятно, будут известны через несколько дней.

Стоит отметить, что партия D66 является проукраинской и выступает за продолжение военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине.