Норвегія передасть Сумщині медобладнання на 2 млн євро та міст

Норвегія передасть Сумщині міст, який незабаром буде зібраний у Миколаївській територіальній громаді Сумського району, а також медичне обладнання на суму 2 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у виступі на міжнародній конференції "Стійкість та європейське майбутнє Сумської області", його цитує "Укрінформ".

Глава МЗС зазначив, що під час усіх закордонних візитів і президент Володимир Зеленський, і він порушують питання допомоги прифронтовим регіонам.

"Результативним став наш останній візит до Норвегії, де я мав честь супроводжувати першу леді Олену Зеленську. Норвегія передає Сумщині міст – його буквально розібрали в Норвегії та зберуть вже незабаром у Миколаївській громаді. І також Сумщина отримає від Норвегії медичне обладнання вартістю 2 млн євро", – сказав Сибіга.

Він додав, що сьогодні з керівництвом Сумської області буде вирішено, в які саме громади піде ця допомога.

Нещодавно Норвегія оголосила, що надасть Україні $150 млн на підтримку енергетики.

22 жовтня президент Володимир Зеленський прилетів до Норвегії з візитом.