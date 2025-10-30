Норвегия передаст Сумской области медоборудование на 2 млн евро и мост

Норвегия передаст Сумской области мост, который в скором времени будет собран в Николаевской территориальной громаде Сумского района, а также медицинское оборудование на сумму 2 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в выступлении на международной конференции "Устойчивость и европейское будущее Сумской области", его цитирует "Укринформ".

Глава МИД отметил, что во время всех зарубежных визитов и президент Владимир Зеленский, и он поднимают вопрос помощи прифронтовым регионам.

"Результативным стал наш последний визит в Норвегию, где я имел честь сопровождать первую леди Елену Зеленскую. Норвегия передает Сумской области мост – его буквально разобрали в Норвегии и соберут уже в скором времени в Николаевской общине. А также Сумская область получит от Норвегии медицинское оборудование стоимостью 2 млн евро", – сказал Сибига.

Он добавил, что сегодня с руководством Сумской области будет решено, в какие именно общины пойдет эта помощь.

Недавно Норвегия объявила, что предоставит Украине $150 млн на поддержку энергетики.

22 октября президент Владимир Зеленский прилетел в Норвегию с визитом.